Fenerbahçe anlaşma sağladı! İşte yeni hoca: O maçta statta olacak

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre taraflar, 51 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalanması konusunda el sıkıştı. Böylece Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında sona yaklaşıldı.

LIVERPOOL MAÇINA GETİRİLECEK

Fenerbahçe yönetiminin, Sergio Conceiçao'yu Liverpool karşılaşmasından önce İstanbul'a getirmek için harekete geçtiği belirtildi. Sarı-lacivertli kurmayların, Portekizli çalıştırıcının Liverpool mücadelesini tribünden izlemesini istediği ve bu doğrultuda hazırlık yaptığı aktarıldı.

JORGE JESUS'TAN OLUMLU REFERANS

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Sergio Conceiçao için Jorge Jesus'un da görüşüne başvurulduğu öğrenildi.

Portekizli teknik adamın, vatandaşı hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunduğu ve "Onda benim gençliğimi görüyorum" sözleriyle Conceiçao'ya destek verdiği ifade edildi.

7 SEZONDA 11 KUPA KAZANDI

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes takımlarını çalıştırdı.

51 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki en parlak dönem ise 2017 yılında Porto'nun başına geçmesiyle başladı. Portekiz ekibinde 7 sezon görev yapan Conceiçao, takımına önemli başarılar kazandırdı.

Porto ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli çalıştırıcı, ayrıca 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası zaferi elde etti. Toplam 11 kupaya ulaşan Conceiçao, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasına adını yazdırdı.

SÜPER KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Aralık 2024'te Milan'ın başına geçen Sergio Conceiçao, İtalyan ekibindeki kariyerine kupayla başladı. Portekizli teknik adam, takımını İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Ancak ligde alınan sonuçların beklentilerin altında kalması üzerine Conceiçao'nun Milan macerası Mayıs 2025'te sona erdi.

Deneyimli çalıştırıcının bir sonraki adresi Suudi Arabistan oldu. Al-Ittihad'ı çalıştıran Conceiçao, Haziran 2026'da Suudi ekibinden ayrıldı. Şimdi ise Fenerbahçe'ye çok yakın.