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Fenerbahçe, Antalya kampında günün ikinci antrenmanını yaptı

27.01.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Antalya kampında günün ikinci antrenmanını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, kamp için geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için dün Antalya'da kampa giren sarı-lacivertli ekip, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Taktik ağırlıklı çalışma yapan sarı-lacivertli ekip , Antalya kampındaki hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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