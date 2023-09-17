FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇ SONUCU! Süper Lig Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İlk 11'ler!

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı olarak ekrana geliyor. Süper Lig'in 5. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maç saat 17.00 itibarıyla başladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'den galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan birçok kişi internette Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte, Fenerbahçe Antalyaspor maçının canlı yayın bilgisi...
Fenerbahçe Antalyaspor maçı bugün (17 Eylül 2023 Pazar) saat 17.00'de başladı.
Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı.
Fenerbahçe Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de ekrana geldi.
Maçı Hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlendi. Maçon dördüncü hakemi ise Burak Pakkan.
Fenerbahçe 11'i: Livakovic, Ferdi, Serdar, Becao, Osayi, Fred, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko
Antalyaspor 11'i: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Ömer, van de Streek, Veysel.