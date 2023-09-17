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FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇ SONUCU! Süper Lig Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İlk 11'ler!

17.09.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Antalyaspor maçı yakından takip edildi. Milli aranın sona ermesinin ardından sarı lacivertliler Süper Lig'in 5. haftasında Akdeniz ekibini ağırlıyor. Sarı-lacivertliler yeniden zirveyi ele geçirmek istiyor. Akdeniz ekibi ise ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçında ilk düdük çaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı olarak ekrana geliyor. Süper Lig'in 5. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maç saat 17.00 itibarıyla başladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'den galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan birçok kişi internette Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte, Fenerbahçe Antalyaspor maçının canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI BAŞLADI

Fenerbahçe Antalyaspor maçı bugün (17 Eylül 2023 Pazar) saat 17.00'de başladı.

Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de ekrana geldi.

Maçı Hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlendi. Maçon dördüncü hakemi ise Burak Pakkan.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe 11'i: Livakovic, Ferdi, Serdar, Becao, Osayi, Fred, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

Antalyaspor 11'i: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Ömer, van de Streek, Veysel.


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