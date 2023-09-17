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FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

17.09.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'den galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı yayını için geri sayım sürüyor. Milli aranın sona ermesinin ardından sarı lacivertliler Süper Lig'in 5. haftasında Akdeniz ekibini ağırlayacak. Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup etmesiyle maç eksiği sebebiyle zirveyi Cimbom'a kaptıran sarı-lacivertliler yeniden orayı ele geçirmek istiyor. Akdeniz ekibi ise ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Fenerbahçe Antalyaspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı bugün (17 Eylül 2023 Pazar) saat 17.00!de başlayacak.

Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Maçta Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Maçon dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, Mert Hakan, Fred, Szymanki, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Antalyaspor muhtemel 11'i: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Ufuk, Bytyqi, Van de Streek, Saric, Larsson, Buksa.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK VE BARTUĞ ELMAZ FORMA GİYEMEYECEK

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 karşılaşmada 9 üstünlük elde eden Fenerbahçe başarılı gidişini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta oynayamayacak. Bartuğ Elmaz ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor.

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic de İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla bu maçta ilk kez kaleyi koruyacak.

ANTALYASPOR'DA 5 EKSİK

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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