Portekiz'de Rafa Silva Sporting'i son saniyede yıktı! Mourinho çıldırdı

Lizbon derbisinde gülen Benfica! Rafa Silva’nın 90+3’teki golüyle Sporting’i 2-1 deviren Jose Mourinho’nun ekibi, ligde ikinci sıraya tırmanarak devleşti.

Burak Kavuncu

Portekiz'de şampiyonluk yarışını ve Lizbon şehrinin dengelerini değiştiren dev derbi, jeneriklik bir sonla noktalandı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, unutulmaz bir zafere imza attı.

LİZBON'DA MOURINHO FIRTINASI: RAFA SILVA 90+3'TE YIKTI GEÇTİ!

Portekiz Süper Ligi’nin 30. haftası, son yılların en unutulmaz Lizbon derbilerinden birine sahne oldu. Jose Mourinho liderliğindeki Benfica, ezeli rakibi Sporting Lizbon’a konuk olduğu mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı dönen Benfica, bu sonuçla puan tablosunda rakibini geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

NEFES KESEN FİNAL: DAKİKA 90+3!

Karşılaşma boyunca iki takımın da kontrollü ve taktiksel disiplinden kopmadığı bir oyun sergilendi. Maçın kaderini belirleyen anlar ise uzatma dakikalarına sığdı. Sporting Lizbon, 90+1. dakikada bulduğu golle büyük bir sevinç yaşasa da, VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu şoku üzerinden atamayan ev sahibi ekibi cezalandıran isim ise eski Beşiktaşlı yıldız Rafa Silva oldu. 90+3. dakikada sahneye çıkan Portekizli oyuncu, attığı golle Benfica’yı galibiyete taşıdı.

PUAN DURUMUNDA MOURINHO HAMLESİ

Bu zaferle puanını 72'ye çıkaran Benfica, maç fazlasıyla Sporting'i (71 puan) geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Jose Mourinho, Porto'nun (76 puan) lider olduğu ligde şampiyonluk takibini sürdürürken, derbi galibiyetiyle camiaya büyük bir moral aşıladı.

RAFA SILVA’DAN İKİNCİ DÖNEM RESİTALİ

Devre arasında takıma dönen Rafa Silva, bu sezonki performansıyla Benfica’nın hücum hattındaki en önemli silahı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Lizbon derbisini kazandıran golü, tecrübeli oyuncunun taraftarların gönlündeki yerini de sağlamlaştırdı.

"BEN MOURINHO'YUM!"

Bu kritik galibiyetle rakibini puan tablosunda geride bırakarak ikinci sıraya tırmanan Benfica’da teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda kendinden emin tavrıyla geceye damga vurdu. Kameraların karşısına geçerek zaferin mimarı olduğunu hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, adeta tüm dünyaya meydan okuyarak, "Ben 'Mourinho'yum," işaretinde bulundu.

