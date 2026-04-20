Barış Alper Yılmaz 'HES' direnişinde! Galatasaray'ın yıldızının 14 yaşındaki görüntüleri gündem oldu

Barış Alper Yılmaz, bu kez sahadaki performansıyla değil, yıllar öncesine ait bir görüntüyle gündeme geldi. Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla adından söz ettiren genç yıldızın, henüz 14 yaşındayken katıldığı bir eylem sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

HES PROJELERİNE KARŞI DİRENİŞ

2014 yılında Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli köyünde, bölge halkı yaşam alanlarını tehdit eden hidroelektrik santral projelerine karşı büyük bir mücadele başlatmıştı. Doğanın korunması adına verilen bu direniş, yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerle yeniden hatırlandı.

EN ÖN SAFLARDA YER ALDI

Arşiv görüntülerinde, genç yaşına rağmen Barış Alper Yılmaz’ın babasıyla birlikte eylemlerde aktif rol aldığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ortaya çıkan bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolcunun geçmişine dair farklı bir yönü de gözler önüne serdi. Kullanıcılar, milli oyuncunun küçük yaşlarda gösterdiği bu duyarlılığı takdir eden paylaşımlarda bulundu.

İŞTE O ANLAR...