Fenerbahçe Antep'te sürprize izin vermedi! Dzeko'nun penaltı kaçırdığı mücadelede İrfan Can Kahveci sahneye çıktı ve 3 puanı getirdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 50 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 21 puanla ligin 15. sırasında bulunan Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Galatasaray ile puan farkını açmak için maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerin planları tuttu ve maç 1-0'lık skorla bitti. Bu skorun ardından Fenerbahçe maç fazlasıyla puanını 53'e yükseltti ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e çıkarttı.

SZYMANSKİ NET KAÇIRDI

Karşılaşmanın henüz başında Fenerbahçe'de Szymanski vuruşunu yaptı ve top Nita'da kaldı. Mücadeledeki ilk şut, Polonyalı yıldızdan gelmiş oldu.

GAZİANTEP FK BASKIYI ARTTIRDI

Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda M'Bakata, Livakovic'e takıldı.

PENALTI KAÇTI

Fenerbahçe'de Dzeko, kullanılan penaltı pozisyonunda top direkten döndü. Edin Dzeko lig maçlarında kullandığı 13 penaltının 6'sını gole çevirdi, 7'sini kaçırdı.

4 PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİLER

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon kullandığı 11 penaltının 4’ünü gole çeviremedi.

İRFAN CAN KAHVECİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Sebastian Szymanski'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen İrfan Can Kahveci, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

BONUCCI HEYECANI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası oyuna dahil oldu.

5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde son olarak 15. hafta evinde Trazonspor'a 3-1 yenilen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Ligde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 7 karşılaşmadan ise sadece bir galibiyet aldı.





