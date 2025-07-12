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Fenerbahçe, Archie Brown transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Archie Brown transferini resmen duyurdu. Sol bek ismi için Archie Brown üstünde karar kılan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun da devreye girmesiyle mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Archie Brown transferini resmen duyurdu
Emre Şen

Fenerbahçe, Milan'ın da yakından ilgilendiği Archie Brown transferini resmen açıkladı.

JOSE MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Milan ile her konuda anlaşmaya varan Archi Brown'a telefon açan Jose Mourinho, oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti ve İstanbul'a getirdi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, yıldız oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

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