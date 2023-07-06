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Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığı sonrası Wilfried Zaha ile prensip anlaşmasına vardı!

06.07.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği yazıldı. PSG dahil birçok dev kulübün peşinde olduğu yıldız oyuncunun istediği maaşı veren sarı-lacivertliler prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe Arda Güler'in ayrılığı sonrası taraftarlarını mutlu etmek için kollarını sıvadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile anlaşan sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu anlaşmayı duyurması bekleniyor.

6 MİLYON EURO + BONUS

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Fenerbahçe'den vergiler hariç 6 milyon Euro isteyen Zaha'ya istediği rakam verildi. Bonuslarla birlikte yıllık 8.5 milyon Euro'yu bulan sözleşmeyi kabul eden Wilfried Zaha, Fenerbahçeli yetkililer ile el sıkıştı.

FORMA NUMARASI BİLE BELLİ

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Çok büyük bir aksilik olmaması durumunda Wilfried Zaha'nın önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de oynayacağı ve 10 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.


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fenerbahçe wilfried zaha zaha 10 verildi ekipleri kulübün

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