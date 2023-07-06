Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığı sonrası Wilfried Zaha ile prensip anlaşmasına vardı!

Fenerbahçe Arda Güler'in ayrılığı sonrası taraftarlarını mutlu etmek için kollarını sıvadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile anlaşan sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu anlaşmayı duyurması bekleniyor.

6 MİLYON EURO + BONUS

Fenerbahçe'den vergiler hariç 6 milyon Euro isteyen Zaha'ya istediği rakam verildi. Bonuslarla birlikte yıllık 8.5 milyon Euro'yu bulan sözleşmeyi kabul eden Wilfried Zaha, Fenerbahçeli yetkililer ile el sıkıştı.

FORMA NUMARASI BİLE BELLİ

Çok büyük bir aksilik olmaması durumunda Wilfried Zaha'nın önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de oynayacağı ve 10 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.



