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Fenerbahçe, Arjantinli stoper Walter Kannemann'ın peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.12.2018 18:57 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe'de stoper pozisyonu için Walter Kannemann gündeme geldi. 27 yaşındaki Kannemann için harekete geçen yönetim Gremio ile pazarlıklara başladı.

Fenerbahçe, Arjantinli stoper Walter Kannemann'ın peşinde

Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de operasyon başladı. İlk hedef olarak Skrtel'in yanına iyi bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Gremio'dan Arjantinli oyuncu Walter Kannemann'ı kadroya katmak istiyor.

2016 yazında Gremio'ya transfer olan futbolcu, Brezilya'nın en beğenilen savunmacılarından birisi. Sol ayaklı stoperin takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kannemann'ın bir diğer ciddi talibi ise ülkesinden Independiente...

Brezilya basınına göre Arjantin ekibi, oyuncu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Boca Juniors ve Flamengo da futbolcuyla ilgileniyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon Jailson'u transfer ettiği Gremio ile iyi ilişkilerini kullanıp transferi kısa sürede bitirmek istiyor.

Kariyerine San Lorenzo'da başlayan Kannemann, Meksika'da Atlas formasını giydikten sonra Gremio'ya transfer oldu. Arjantinli oyuncu, 3 kez de A Milli Takım formasını sırtına geçirdi. (Habertürk)

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