  Haberler
Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ArsaVev, 8-0 kazandığı Ünye Kadın Spor Kulübü maçının ardından kupasına kavuştu.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından sahada kurulan platforma tek tek çıkan futbolcular, taraftarların tezahüratları eşliğinde kupa seremonisine katıldı.

Federasyon yetkililerinin teslim ettiği madalyaların ardından takım kaptanları kupayı kaldırdı. Taraftarla birlikte coşkulu kutlama yapan sarı-lacivertli futbolcular, kulüp tarihinin kadın futboldaki ilk şampiyonluğunu bol bol fotoğraf çektirerek kutladı.

Seremoninin ardından konuşan kadın futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, rüya gibi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Şansal bundan sonraki senelerde de ligi domine edeceklerini belirtti.

Teknik direktör Gökhan Bozkaya da çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Bozkaya, "Kupayı stadımızda kaldırmak bizi ekstra motive etti. Her şey güzeldi. Bu herkese nasip olmaz diye düşünüyorum. Çocukluk hayalimi hem futbolcu hem hoca olarak ve ilk şampiyonluğu elde etmiş hoca olarak yaşamak gerçekten çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ARMASINA BİR SÖZÜM VARDI"

Kariyerindeki 10. şampiyonluğu yaşadığını söyleyen takım kaptanlarından Yağmur Uraz, yaşadığı duyguya kelimelerin yetmediğini söyledi.

Yaşadığı hisler sebebiyle uyuyamadığını vurgulayan Yağmur, "Dün akşam yatağıma yattığımda inanılmaz farklı bir his vardı. Sanki uykuya dalamayacağım ya da bu his hiç bitmesin gibiydi. Tarif edemiyorum. Tabii ki diğer şampiyonluklarım da çok anlamlı, değerli ama iki senedir kıyısından döndüğümüz bir şampiyonluk olduğu için Fenerbahçe armasına bir sözüm vardı. Kariyerimin sonlarına yaklaşıyorum. Saha içinde ve dışında elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu şampiyonluk benim için çok özeldi. Mabedimizde bu kupayı kaldırmamız camia için çok anlamlıydı. Bu şampiyonluk tüm Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Bu sadece bir başlangıç. Ligi domine etmek istiyoruz." diye konuştu.

Futbolculardan Ece Türkoğlu da çok mutlu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Zaten bugünü bekliyorduk. Böyle bir atmosferde olduğu için de mutluyuz. Hak ettik ve onun sevincini yaşıyoruz. O yüzden ben takımdaki herkesle çok gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Büyük bir tarih yazdık. Umarım bunun devamı da gelecek."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

