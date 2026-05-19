TFF açıkladı! Süper Lig tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in tescil edildiğini açıkladı. Buna göre Süper Lig'de Galatasaray, 2. Lig'de Batman Petrol Spor, Bursaspor'un şampiyonluğu tescillendi. 1. Lig'de play-off maçları bitmediği için henüz tescil edilmedi.

KAYSERİSPOR BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Kayserispor, sezon boyunca ayyuka çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliği ihlalleri ve kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçleri gerekçe göstererek ligin mevcut puan durumuyla tescil edilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi dilekçe sunduğunu duyurmuştu.