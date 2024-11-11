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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı çocukların hayallerini gerçekleştirdi!

11.11.2024 15:23
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Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.11.2024 15:23
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Çocukları Vakfı ile birlikte yürütülmekte olan “Bir Çocuk Bir Dilek’' projesi kapsamında çocukların hayallerini gerçekleştirdi. İşte detaylar...

İstanbul Valisi Davut Gül öncülüğünde İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Çocukları Vakfı ile birlikte yürütülmekte olan ve İstanbul’da yaşayan yetim çocuklara umut ve mutluluk getirmek amacıyla yapılan “Bir Çocuk Bir Dilek’' projesi kapsamında çocukların Acun Ilıcalı ile tanışma dileği gerçek oldu.

KENDİ LOCASINDA AĞIRLADI

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Kendisi ile tanışmayı ve Fenerbahçe maçına gitmeyi dileyen çocuklarla Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bir araya gelen Acun Ilıcalı onları Fenerbahçe - Sivasspor maçında kendi locasında ağırladı. Acun Ilıcalı dileklerini gerçekleştirdiği çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.

MÜZEYİ GEZDİLER

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Aynı zamanda minik çocuklar stadyum içerisindeki müzeyi gezme fırsatı da buldular. Acun Ilıcalı ile tanışma ve Fenerbahçe maçını izleme hayali gerçek olan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı fenerbahçe
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