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Fenerbahçe, Atatürk için anma töreni düzenledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.11.2020 14:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Ülker Stadyumu’nda anma töreni düzenlendi.

Fenerbahçe, Atatürk için anma töreni düzenledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanlar, derneklerin temsilcileri ve sporcuların katıldığı törende sahamızın ortasına Atatürk’ün müzedeki bal mumu heykeli getirildi.

Başkan Koç, yönetim kurulu üyeleri, heykelin çevresinde saygı duruşunda bulunurken, sahanın çevresinde de kulüp personeli, dernek temsilcileri ve sporcular sıralandı. Siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma töreni sonrası konuşan Başkan Ali Koç, "Sevgili Fenerbahçe’nin emektarları, Ulu Önder Atatürk’ün ebediyetine kavuşmasının 82. yılında, yani bir 10 Kasım’da daha -bugün stadımızda olağanüstü şartlar yaşadığımız bu dönemde eskiden yapmaya alışmış olduğumuz anma törenlerini yapamıyoruz ama- hep beraber Atamızı hasretle, özlemle sevgiyle ve büyük bir bağlılıkla anıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her 10 Kasım, Atamızı andığımız gibi bizim için her gün 10 Kasım’dır. Atamızı anmak kadar Atamızın değerlerini, ilkelerini, vizyonunu, bizler için yaptığını, bizlere bıraktığını anlamak ve bu cumhuriyete sahip çıkmak, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, her zaman bizim ana vazifemiz, ana sorumluluğumuz olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü hayatta olduğu müddetçe bu da ilelebet devam edecek. Aynen bizden öncekilerde olduğu gibi bizden sonraki jenerasyonlarda da aynı şekilde devam edecektir. Törenimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum" dedi.

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