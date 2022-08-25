FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Austria Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Austria Wien UEFA Avrupa Ligi play - off turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri kendi sahalarında da iyi bir performans sergileyip galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe Austria Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaşacağı maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇINDS MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe-Austria Wien muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia

Austria Wien: Früchtl, Mühl, Ranftl, Handl, Martins, Koumetio, Holland, Fischer, Gruber, Braunöder, Fitz



