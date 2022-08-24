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Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı canlı yayın bilgileri

24.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Austra Wien karşılaşması için az bir zaman kaldı. Maçı izleyecek olan futbolseverler konuya ilişkin arama motorlarında "Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte Fnerbahçe Austrawien maçı hakkındaki detaylar...

Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Austra Wien karşılaşmasının yayın bilgileri merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi play - off turu ilk maçında Austria Wien takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelen sarı lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

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FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaşacağı maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

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FENERBAHÇE - MAÇI AUSTRİA WİEN HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Austria Wien play-off eşleşmesi rövanş mücadelesi 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşma saat 20.00'de EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

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fenerbahçe
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