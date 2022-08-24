Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Austra Wien karşılaşmasının yayın bilgileri merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi play - off turu ilk maçında Austria Wien takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelen sarı lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaşacağı maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

FENERBAHÇE - MAÇI AUSTRİA WİEN HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Austria Wien play-off eşleşmesi rövanş mücadelesi 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşma saat 20.00'de EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

