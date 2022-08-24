Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Austra Wien karşılaşmasının yayın bilgileri merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi play - off turu ilk maçında Austria Wien takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelen sarı lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaşacağı maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
Fenerbahçe-Austria Wien play-off eşleşmesi rövanş mücadelesi 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Karşılaşma saat 20.00'de EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
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