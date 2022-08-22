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Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe Austria Wien maçı bilet fiyatları!

22.08.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Austria Wien maçı bilet fiyatları merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi play - off turu ilk maçında Austria Wien takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelen sarı lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Austria Wien maçı bilet fiyatları...

Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe Austria Wien maçı bilet fiyatları!

Fenerbahçe Austria Wien maçı bilet fiyatları 22 Ağustos 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacak olan Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Austria Wien maçı bilet fiyatları...

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaşacağı maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Biletler:

22.08.2022 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

23.08.2022 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

24.08.2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla da biletler genel satışa sunulacaktır.

Bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bilet satışına sadece FENERIUM ALT F-G-H ve FENERIUM ÜST H-I bloklar sunulacaktır. Bu bloklar dışında kalan diğer tüm tribün ve bloklardaki koltuklar kombine olarak satılmıştır. Kombine olarak satılan bloklardan, kulübe devir yapılması halinde bilet satışa çıkacaktır.

Maçlara katılamayacak olan taraftarlarımız, karşılaşmalarda koltuklarını kulübe devredebileceklerdir. Koltuklarının bilet olarak satılması halinde, satış tutarının %40’lık kısmı sonraki sezonun yenileme sürecinde kullanılmak üzere passo kartlarına puan olarak yüklenecektir. Yenileme sürecinde kullanılmayan puanlar silinecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Austria Wien fenerbahçe
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