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Fenerbahçe, Avrupa'da ilk kez başaramadı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.12.2024 19:13
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Athletic Bilbao puanını 16 yaparken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Avrupa'da ilk kez başaramadı!

UEFA Avrupa Ligi 6’ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto düdük çaldı. Irfan Peljto’nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlendi. Konuk ekip, Inaki Williams’ın 5 ve 45’inci dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Athletic Bilbao puanını 16 yaparken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.

FENERBAHÇE, BU SEZON AVRUPA’DA İLK KEZ GOL ATAMADI

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Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 10’uncu maçta ilk kez gol atamadı. Ligde Beşiktaş derbisinde bu sezon ilk kez gol atamayan Fenerbahçe, Atlhletic maçını da golsüz geçti. Avrupa'da geride kalan 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon Avrupa’da oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.

TARAFTARLAR, YÖNETİME TEPKİ GÖSTERDİ

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Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını izlemek için stadyuma gelen sarı-lacivertli taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, maç oynanırken ‘Ali Koç istifa’ ve ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaptı. Eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulunuldu.

SAMET AKAYDİN’E PROTESTO

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Fenerbahçe’yi desteklemek için stadyumda bulunan taraftarlar, 31 yaşındaki stoper Samet Akaydin’i protesto etti. Athletic Bilbao’nun ilk golünde hatalı geri pas yaparak takımının 1-0 geri düşmesine sebep olan Samet Akaydin, golden sonra top her ayağına geldiğinde ıslıklı protestoya maruz kaldı.

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, 31 yaşındaki savunmacıyı devre arasında Çağlar Söyüncü ile değiştirdi.

CENGİZ ÜNDER, 12 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

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Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki futbolcusu Cengiz Ünder, 12 maç aranın ardından forma giydi. Son olarak 26 Eylül’de Union Saint-Gilloise maçında görev yapan Cengiz, daha sonraki 12 maçta yaşadığı sakatlık ve teknik ekip kararıyla görev yapamamıştı. 27 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao maçının 72’nci dakikasında Dusan Tadic’in yerine oyuna dahil olarak sahalara döndü.

MERT MÜLDÜR, LYON MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

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Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao ile oynadığı maçta sol bekte görev yapan Mert Müldür, 69’uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 25 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında oynanacak olan Lyon maçında forma giyemeyecek.

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José Mourinho avrupa ligi fenerbahçe samet akaydın
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