Fenerbahçe, Avrupa'daki derbide Galatasaray'ı yendi

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya geldi. İspanya'nın Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da yapılan ilk maçı Fenerbahçe Öznur Kablo 91-74 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart Cuma günü yine aynı salonda oynanacak. İki maçtan üstün ayrılan taraf tur atlayacak. Eşleşmede iki takımın da birer galibiyet alması halinde sayı farkına bakılacak.

Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.

