Fenerbahçe Avrupa devi ile transfer savaşında! İtalyan ekibi Milan Archie Brown için devreye girdi...

Transferin hızlı takımların Fenerbahçe’de sol bek arayışları devam ederken, gündeme Belçika ekibi Gent’ten Archie Brown geldi. Sarı lacivertliler Gent ile 8.5 milyon euro + sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya varırken gündeme bomba gibi bir haber daha düştü. KAA Gent ile anlaşan İtalyan temsilcisi AC Milan, Archie Brown'a da resmi teklif yaptı. Transferde oyuncunun son kararı bekleniyor.

İTALYA’YA DAHA SICAK

Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre dün Archie Brown, Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan devi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak istrken, Gent kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç sol bek oyuncusu Fenerbahçe’nin teklifine rağmen Milan’a daha sıcak durumda. İtalyan ekibi ile son bir görüşme yapacak olan Archie Brown maaşta anlaşırsa İtalya’nın yolunu tutacak.

JAMAİKA ASILLI İNGİLİZ!

Archie Brown, 2023’te İsviçre’nin Lausanne takımından KAA Gent’e 4 milyon euro bonservisle transfer oldu. Geçen sezon Gent ile 46 resmi maçta sahaya çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek büyük takımlara göz kırptı. Brown, İngiltere U20 Milli Takımı’nda da 2 kez görev aldı ve 1 gol kaydetti.