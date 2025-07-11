SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Avrupa devi ile transfer savaşında! İtalyan ekibi Milan Archie Brown için devreye girdi...

Fenerbahçe ile KAA Gent, sabah saatlerinde Archie Brown transferi için 8.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya varırken, İtalyan devi Milan transferde araya girdi.

Fenerbahçe Avrupa devi ile transfer savaşında! İtalyan ekibi Milan Archie Brown için devreye girdi...
Burak Kavuncu

Transferin hızlı takımların Fenerbahçe’de sol bek arayışları devam ederken, gündeme Belçika ekibi Gent’ten Archie Brown geldi. Sarı lacivertliler Gent ile 8.5 milyon euro + sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya varırken gündeme bomba gibi bir haber daha düştü. KAA Gent ile anlaşan İtalyan temsilcisi AC Milan, Archie Brown'a da resmi teklif yaptı. Transferde oyuncunun son kararı bekleniyor.

İTALYA’YA DAHA SICAK

Fenerbahçe Avrupa devi ile transfer savaşında! İtalyan ekibi Milan Archie Brown için devreye girdi... 1

Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre dün Archie Brown, Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan devi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak istrken, Gent kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç sol bek oyuncusu Fenerbahçe’nin teklifine rağmen Milan’a daha sıcak durumda. İtalyan ekibi ile son bir görüşme yapacak olan Archie Brown maaşta anlaşırsa İtalya’nın yolunu tutacak.

JAMAİKA ASILLI İNGİLİZ!

Fenerbahçe Avrupa devi ile transfer savaşında! İtalyan ekibi Milan Archie Brown için devreye girdi... 2

Archie Brown, 2023’te İsviçre’nin Lausanne takımından KAA Gent’e 4 milyon euro bonservisle transfer oldu. Geçen sezon Gent ile 46 resmi maçta sahaya çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek büyük takımlara göz kırptı. Brown, İngiltere U20 Milli Takımı’nda da 2 kez görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen adım adım geliyor...Osimhen adım adım geliyor...
Süper Lig'de ilk 2 hafta açıklandı...Süper Lig'de ilk 2 hafta açıklandı...
Anahtar Kelimeler:
Milan Belçika fenerbahçe gent transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme! Savcı talep etti, mahkeme kararını verdi

İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme! Savcı talep etti, mahkeme kararını verdi

Osimhen adım adım geliyor...

Osimhen adım adım geliyor...

Süper Lig'de ilk 2 hafta açıklandı...

Süper Lig'de ilk 2 hafta açıklandı...

Bunu ilk kez yaptı! Ali Koç'tan beklenmedik hamle...

Bunu ilk kez yaptı! Ali Koç'tan beklenmedik hamle...

Fenerbahçe transferi açıkladı! 5 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe transferi açıkladı! 5 yıllık sözleşme...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.