Fenerbahçe Avrupa'ya galibiyetle başladı! Derbi sonrası Kadıköy'de moral buldu

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynana mücadele sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Çağlar Söyüncü ve Kevin Mac Allister kendi kalesine attı.

Konuk ekibin tek golünü 90+3'de Ross Sykes kaydetti.

İRFAN CAN KAHVECİ KAPTAN OLARAK ÇIKTI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sahaya kaptan olarak çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren İrfan Can, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yedek kulübesinde olması nedeniyle kaptanlık pazubandını koluna taktı.

MOURINHO'DAN GENİŞ ROTASYON

Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurdu.

61 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise karşısına Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, En Nesyri ilk 11'i ile çıktı.

REKOR KIRDI

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, bu söz konusu karşılaşmayla birlikte rekor kırdı.

Portekizli teknik adam, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçına beklenen ilgiyi göstermedi.

Taraftarlar, sezon başından beri tüm maçlarda Kadıköy'ün tamamını doldururken, bu maçta yer yer boşluklar dikkati çekti.