SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Avrupa'ya galibiyetle başladı! Derbi sonrası Kadıköy'de moral buldu

Fenerbahçe Avrupa'ya galibiyetle başladı! Derbi sonrası Kadıköy'de moral buldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.09.2024 21:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk etti. Sarı - lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nin yeni formatına galibiyetle başladı.

Fenerbahçe Avrupa'ya galibiyetle başladı! Derbi sonrası Kadıköy'de moral buldu

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynana mücadele sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Çağlar Söyüncü ve Kevin Mac Allister kendi kalesine attı.

Konuk ekibin tek golünü 90+3'de Ross Sykes kaydetti.

İRFAN CAN KAHVECİ KAPTAN OLARAK ÇIKTI

11 1

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sahaya kaptan olarak çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren İrfan Can, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yedek kulübesinde olması nedeniyle kaptanlık pazubandını koluna taktı.

MOURINHO'DAN GENİŞ ROTASYON

jose 1

Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurdu.

61 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise karşısına Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, En Nesyri ilk 11'i ile çıktı.

REKOR KIRDI

jose 2

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, bu söz konusu karşılaşmayla birlikte rekor kırdı.

Portekizli teknik adam, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

tribün 1

Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçına beklenen ilgiyi göstermedi.

Taraftarlar, sezon başından beri tüm maçlarda Kadıköy'ün tamamını doldururken, bu maçta yer yer boşluklar dikkati çekti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho İrfan Can Kahveci Çağlar Söyüncü avrupa ligi fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho rekor kırdı!

Jose Mourinho rekor kırdı!

Sırada mazot zammı var! Tarih ve rakam belli oldu

Sırada mazot zammı var! Tarih ve rakam belli oldu

Rezan Epözdemir'den Cem Garipoğlu açıklaması! 'Hapishanede Çince Rusça öğreniyor'

Rezan Epözdemir'den Cem Garipoğlu açıklaması! 'Hapishanede Çince Rusça öğreniyor'

Fenerbahçe maçının başında Jose Mourinho'yu sinirden çıldırtan olay!

Fenerbahçe maçının başında Jose Mourinho'yu sinirden çıldırtan olay!

İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor! Resmi açıklama geldi

İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor! Resmi açıklama geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.