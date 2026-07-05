Fenerbahçe, Avusturya’da

Bugün öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Avusturya’ya hareket eden sarı-lacivertliler, 2 saat 15 dakika süren hava yolculuğunun ardından Linz Havalimanı’ndan kara yoluyla Windischgarsten’da kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk idmanını yarın yapacak.

Kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif."

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır