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Dünya Kupası'nda büyük sürpriz! Haaland Brezilya'yı paramparça etti

Norveç'in yıldızı Erling Haaland, Brezilya karşısında attığı iki golle takımını çeyrek finale taşırken, Dünya Kupası'ndaki gol serisini de sürdürdü.

Dünya Kupası'nda büyük sürpriz! Haaland Brezilya'yı paramparça etti
Burak Kavuncu
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Erling Haaland, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Kariyerindeki ilk Dünya Kupası'nda sahne alan Norveçli golcü, Brezilya karşısında attığı gollerle bir kez daha adından söz ettirdi.

BREZİLYA'YI YIKTI

Dünya Kupası nda büyük sürpriz! Haaland Brezilya yı paramparça etti 1

Karşılaşmanın 80 ve 90. dakikalarında fileleri havalandıran Haaland, Norveç'in Brezilya'yı mağlup etmesinde başrolü oynadı. Yıldız futbolcu, kritik performansıyla takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu.

HER MAÇTA GOL ATTI

Dünya Kupası nda büyük sürpriz! Haaland Brezilya yı paramparça etti 2

25 yaşındaki golcü, turnuvadaki dört maçın tamamında rakip fileleri sarsmayı başardı. Haaland; Irak karşısında 2, Senegal karşısında 2, Fildişi Sahili karşısında 1 ve Brezilya karşısında 2 gol kaydederek toplamda 7 gole ulaştı.

İLK DÜNYA KUPASINDA REKOR PERFORMANS

Dünya Kupası nda büyük sürpriz! Haaland Brezilya yı paramparça etti 3

Kariyerinin ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayan Haaland, henüz dört maçta ulaştığı 7 gollük performansıyla turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Norveç'in gol makinesi, şampiyonluk yolunda takımının en büyük kozu olmayı sürdürüyor.

7 GOLLE YARIŞIN ZİRVESİ!

Dünya Kupası nda büyük sürpriz! Haaland Brezilya yı paramparça etti 4

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Turnuvanın son 16 turunun ardından zirvede üç dünya yıldızı yer alıyor. Arjantin'in efsanesi Lionel Messi, Fransa'nın süper yıldızı Kylian Mbappe ve Norveç'in gol makinesi Erling Haaland, attıkları 7'şer golle gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor. Çeyrek final öncesi üç futbolcunun da performansı büyük merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Norveç haaland 2026 Dünya Kupası
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