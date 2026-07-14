Fenerbahçe, Avusturya’daki hazırlıklarına devam etti

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında TSİ 20.30’da LASK Linz ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, yarın oynayacağı maçla birlikte Avusturya kampını tamamlayacak ve hazırlıklarına İstanbul’da devam edecek.