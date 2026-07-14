SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Fatih Terim'den futbolda devrim yaratacak sarı kart önerisi!

Fatih Terim, futbolda devrim niteliğinde bir sarı kart kuralı önerdi. Öneriye göre cezalı oyuncunun maçını sonraki 4 hafta içinde teknik direktör seçecek.

Fatih Terim'den futbolda devrim yaratacak sarı kart önerisi!
Emre Şen

Türk futbolunun efsanevi teknik direktörlerinden Fatih Terim, oyunun kurallarına dair ezber bozacak yepyeni bir öneriyle gündeme geldi. Deneyimli futbol adamı, yıllardır tartışma konusu olan sarı kart ceza sistemini kökünden değiştirecek ve teknik heyetlere büyük bir taktiksel esneklik sağlayacak bir formül ortaya attı.

"CEZA HAFTASINI TEKNİK DİREKTÖR BELİRLESİN"

Mevcut kurallara göre, lig maçlarında belirli bir sarı kart sayısına ulaşan futbolcular otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalı duruma düşüyor. Fatih Terim'in futbol kamuoyuyla paylaştığı yeni önerisi ise bu katı kuralı esnetmeyi hedefliyor. Terim'in sunduğu sisteme göre; sarı kart ceza sınırına ulaşıp cezalı duruma düşen bir oyuncu, cezasını hemen bir sonraki maçta çekmek zorunda kalmayacak. Bunun yerine, oyuncunun cezasını çekeceği karşılaşmayı kulübün teknik direktörü belirleyecek.

SONRAKİ 4 MAÇLIK PERİYOT KRİTERİ

Önerinin detaylarında, bu esnekliğin sınırsız olmadığına da vurgu yapılıyor. Sarı kart limitini dolduran futbolcunun çalıştırıcısı, takip eden 4 maçlık fikstür içerisinden stratejik olarak en uygun gördüğü karşılaşmayı seçecek ve oyuncu cezasını o maçta çekecek.

DERBİ ÖNCESİ "KART GÖRME" STRESİNE SON

Eğer bu yenilikçi öneri futbolda hayat bulursa, özellikle kritik derbiler veya şampiyonluk yolundaki zorlu virajlar öncesinde yaşanan "sarı kart sınırındaki kilit oyuncu" stresi büyük ölçüde ortadan kalkacak. Teknik direktörler, ceza sınırına ulaşan yıldız oyuncularını zorluk derecesi nispeten daha düşük gördükleri maçlarda dinlendirerek cezalarını çekmelerini sağlayabilecek. Bu fikrin, ilerleyen dönemde futbol otoriteleri ve kural koyucular tarafından ne ölçüde tartışmaya açılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdal Adalı, Trossard transferini resmen açıkladı!Serdal Adalı, Trossard transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Avusturya’daki hazırlıklarına devam ettiFenerbahçe, Avusturya’daki hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim sarı kart kural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.