Fatih Terim'den futbolda devrim yaratacak sarı kart önerisi!

Türk futbolunun efsanevi teknik direktörlerinden Fatih Terim, oyunun kurallarına dair ezber bozacak yepyeni bir öneriyle gündeme geldi. Deneyimli futbol adamı, yıllardır tartışma konusu olan sarı kart ceza sistemini kökünden değiştirecek ve teknik heyetlere büyük bir taktiksel esneklik sağlayacak bir formül ortaya attı.

"CEZA HAFTASINI TEKNİK DİREKTÖR BELİRLESİN"

Mevcut kurallara göre, lig maçlarında belirli bir sarı kart sayısına ulaşan futbolcular otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalı duruma düşüyor. Fatih Terim'in futbol kamuoyuyla paylaştığı yeni önerisi ise bu katı kuralı esnetmeyi hedefliyor. Terim'in sunduğu sisteme göre; sarı kart ceza sınırına ulaşıp cezalı duruma düşen bir oyuncu, cezasını hemen bir sonraki maçta çekmek zorunda kalmayacak. Bunun yerine, oyuncunun cezasını çekeceği karşılaşmayı kulübün teknik direktörü belirleyecek.

SONRAKİ 4 MAÇLIK PERİYOT KRİTERİ

Önerinin detaylarında, bu esnekliğin sınırsız olmadığına da vurgu yapılıyor. Sarı kart limitini dolduran futbolcunun çalıştırıcısı, takip eden 4 maçlık fikstür içerisinden stratejik olarak en uygun gördüğü karşılaşmayı seçecek ve oyuncu cezasını o maçta çekecek.

DERBİ ÖNCESİ "KART GÖRME" STRESİNE SON

Eğer bu yenilikçi öneri futbolda hayat bulursa, özellikle kritik derbiler veya şampiyonluk yolundaki zorlu virajlar öncesinde yaşanan "sarı kart sınırındaki kilit oyuncu" stresi büyük ölçüde ortadan kalkacak. Teknik direktörler, ceza sınırına ulaşan yıldız oyuncularını zorluk derecesi nispeten daha düşük gördükleri maçlarda dinlendirerek cezalarını çekmelerini sağlayabilecek. Bu fikrin, ilerleyen dönemde futbol otoriteleri ve kural koyucular tarafından ne ölçüde tartışmaya açılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.