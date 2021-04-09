Fenerbahçe, Aykut Kocaman'la yakaladığı seriyi egale etti

Emre Belözoğlu, Denizlispor karşısında Kadıköy'deki kâbusa son vermiş ve sarı-lacivertliler 4 maç sonra evinde 1-0'lık skorla galip gelmişti.

İç sahadaki sıkıntıyı bitiren Belözoğlu, küme düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatya karşısında takımının ligin en iyisi olduğu deplasmandaki (15 maç; 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi) üstünlüğünü korumak istedi ama zayıf rakibine karşı 2 kritik puan bıraktı.

Tek pozitif gelişme; son 8 dış saha maçında rakiplerine kaybetmeyen Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisini 9'a çıkarıp, en son 2010-11 sezonunda Aykut Kocaman'la yakaladığı seriyi egale etmesi oldu.

ÖNE GEÇEREK İLK BERABERLİK

Kanarya, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi öne geçtiği 17 Süper Lig karşılaşmasının 16'sında hep sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin tek kaybı; Kadıköy'de 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği mücadelesiydi. Genel tabloda Fener, bu açıdan ilk beraberliğini aldı. Ayrıca sarı-lacivertli takım, ligde ilk golü attığı 11. deplasmanda ilk kez 1 puana razı oldu. Bundan önceki 10 dış saha sınavında ise hep kazanmıştı.

(SPORX)



