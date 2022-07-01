Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Ozan Tufan resmen Hull City'de!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada milli oyuncunun takımdan ayrıldığını ve Hull City'ye transfer olduğunu duyurdu.

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"Bilgilendirme

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



