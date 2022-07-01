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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Ozan Tufan resmen Hull City'de!

01.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City, Ozan Tufan’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan transferini açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Milli oyuncu aylar önce yapılan açıklamada Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmış ve yeni sezonun planlanmasında düşünülmediği kendisine iletilmişti.

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Ozan Tufan resmen Hull City'de!
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada milli oyuncunun takımdan ayrıldığını ve Hull City'ye transfer olduğunu duyurdu.

İŞTE AÇIKLAMA

"Bilgilendirme

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"


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Anahtar Kelimeler:
Ozan Tufan fenerbahçe hull city
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