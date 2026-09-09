SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Becao Rusya'da

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda kadrosuna kattığı Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Becao Rusya'da
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun geleceği netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Rodina Moskova'ya kiralık olarak gönderildiğini açıkladı.

BECAO RUSYA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Becao Rusya da 1

Fenerbahçe, 2023-24 sezonundan bu yana kadroda yer alan Rodrigo Becao için yeni bir karar aldı. Brezilyalı stoper, kariyerine Rusya'da devam edecek.

RODINA MOSKOVA'YA KİRALANDI

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Becao Rusya da 2

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Becao'nun Rusya Premier Lig takımlarından Rodina Moskova'ya bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Becao Rusya da 3

Rodrigo Becao, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonunda katılmıştı. Sakatlık sorunları nedeniyle zaman zaman forma şansı bulmakta zorlanan savunmacının, yeni sezonda Rusya'da düzenli olarak forma giymesi bekleniyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Sporting Lizbon - Galatasaray maç anlatımı!CANLI | Sporting Lizbon - Galatasaray maç anlatımı!
İsmail Kartal'dan Roma maçı öncesi çarpıcı analiz! "Özel diziliş"İsmail Kartal'dan Roma maçı öncesi çarpıcı analiz! "Özel diziliş"
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe Rodrigo Becao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Yıllar sonra geri dönüyor! Trabzonspor yeni hocasını buldu: Tüm şehir o ismi konuşuyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Trabzonspor yeni hocasını buldu: Tüm şehir o ismi konuşuyor

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Otomobil markaları kampanya başlattı '400 bin TL indirim'

Otomobil markaları kampanya başlattı '400 bin TL indirim'

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.