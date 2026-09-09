Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Becao Rusya'da

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun geleceği netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Rodina Moskova'ya kiralık olarak gönderildiğini açıkladı.

BECAO RUSYA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe, 2023-24 sezonundan bu yana kadroda yer alan Rodrigo Becao için yeni bir karar aldı. Brezilyalı stoper, kariyerine Rusya'da devam edecek.

RODINA MOSKOVA'YA KİRALANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Becao'nun Rusya Premier Lig takımlarından Rodina Moskova'ya bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Rodrigo Becao, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonunda katılmıştı. Sakatlık sorunları nedeniyle zaman zaman forma şansı bulmakta zorlanan savunmacının, yeni sezonda Rusya'da düzenli olarak forma giymesi bekleniyor.