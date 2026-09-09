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Mourinho'dan Arda Güler kararı! İspanyol basını çarpıcı nedeni açıkladı

Real Madrid'in Real Betis karşısında aldığı yenilgi İspanya'da gündem olurken, Jose Mourinho'nun Arda Güler'i oyundan alma tercihi sert sözlerle eleştirildi. İspanyol basını, kararın arkasında yıldızlar arasındaki hiyerarşinin bulunduğunu öne sürdü.

Mourinho'dan Arda Güler kararı! İspanyol basını çarpıcı nedeni açıkladı
Burak Kavuncu

Real Madrid'in Real Betis karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Mundo Deportivo yazarı Xavier Bosch, karşılaşmanın ardından kaleme aldığı yazıda Jose Mourinho'nun Arda Güler tercihini mercek altına alırken, Portekizli teknik adamın genç yıldızı performansından bağımsız şekilde oyundan çıkardığını savundu.

MOURINHO'NUN ARDA TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Mourinho dan Arda Güler kararı! İspanyol basını çarpıcı nedeni açıkladı 1

Bosch, Mourinho'nun yaptığı oyuncu değişikliklerinin yalnızca taktiksel nedenlerle açıklanamayacağını iddia etti. İspanyol gazeteciye göre Arda Güler, sahada iyi bir performans ortaya koymasına rağmen takımda oluşan yıldız hiyerarşisi nedeniyle değişikliklerde ilk gözden çıkarılan isim oluyor.

"ARDA ÇIKTI! YARATICILIK BİTTİ"

Mourinho dan Arda Güler kararı! İspanyol basını çarpıcı nedeni açıkladı 2

Real Betis karşılaşmasındaki değişikliğe dikkat çeken Bosch, maç golsüz devam ederken Mourinho'nun Arda Güler'i kenara aldığını hatırlattı. Yazıda, Mbappe ve Vinicius Junior'ın değişiklik konusunda daha ayrıcalıklı konumda olduğu, Arda'nın ise bu nedenle oyundan alınan isim olduğu öne sürüldü.

“Ancak dakikalar ilerleyip tabela 0-0’da kalınca Mourinho hamle yapma gereği duydu. Mbappé ve Vinicius dokunulmaz olduğu için fatura yine Arda Güler’e kesildi. Oyuna Diomande girdi fakat Madrid toparlanamadı; tam aksine, Türk yıldızın zarafeti ve oyun aklıyla sunduğu o yol gösterici ışığını kaybetti. Ardından Betis golü buldu, Mbappé penaltıyı kaçırdı ve gerisi malum.”

Arda'nın yerine Diomande'nin oyuna dahil olmasının ardından Real Madrid'in beklenen reaksiyonu gösteremediği belirtildi. Bosch, genç yıldızın oyundan çıkmasıyla birlikte Madrid ekibinin yaratıcılık ve oyun aklı açısından önemli bir kayıp yaşadığını savundu.

BETİS MAÇINDA "IŞIK" KAYBOLDU

Mourinho dan Arda Güler kararı! İspanyol basını çarpıcı nedeni açıkladı 3

Bosch, Arda Güler'in karşılaşma boyunca takımın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlendiğini ifade etti. Türk futbolcunun oyundan çıkmasının ardından Real Madrid'in oyunun kontrolünü kaybettiğini belirten İspanyol yazar, kısa süre sonra Betis'in golü bulduğunu ve Mbappe'nin de penaltıdan yararlanamadığını vurguladı.

ESPANYOL MAÇINI DA HATIRLATTI

Mourinho dan Arda Güler kararı! İspanyol basını çarpıcı nedeni açıkladı 4

İspanyol gazeteci, Mourinho'nun Arda Güler konusunda benzer bir kararını sezonun ilk haftalarındaki Espanyol karşılaşmasında da verdiğini hatırlattı.

Bosch, “Arda, açık ara sahanın en iyisiydi. Maç 1-1 giderken oyunu hareketlendirmek isteyen Mourinho, adaleti ya da sahadaki performansı değil, Vinicius ile Mbappé’yi küstürmemeyi seçti. Üstelik kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Diomande’yi sahaya sürüp transferi aklayabilmek adına yine Arda’yı kenara aldı. Genç, egosu düşük, ses çıkarmayan bir Arda…” ifadelerini kullandı.

Skorun 1-1 olduğu mücadelede Arda'nın etkili bir performans sergilemesine rağmen oyundan alınmasının dikkat çektiği belirtildi.

"YILDIZLARI KÜSTÜRMEMEK İÇİN ARDA'YI HARCAMAK"

Mourinho dan Arda Güler kararı! İspanyol basını çarpıcı nedeni açıkladı 5

Bosch'un yazısındaki en dikkat çekici iddialardan biri ise Mourinho'nun kararlarının soyunma odasındaki dengelerle bağlantılı olduğu yönünde.

İspanyol yazar, Portekizli teknik adamın Mbappe ve Vinicius'u küstürmemek adına Arda Güler'i daha kolay gözden çıkarılabilir bir oyuncu olarak gördüğünü ileri sürdü. Diomande'nin transfer bedeli ve beklentilerinin de oyuncunun sahaya sürülmesinde etkili olabileceği iddia edildi.

"ARDA'NIN SESSİZ YAPISI SUİSTİMAL EDİLİYOR"

Mourinho dan Arda Güler kararı! İspanyol basını çarpıcı nedeni açıkladı 6

Bosch ayrıca Arda Güler'in sakin ve sorun çıkarmayan karakterinin Mourinho tarafından yanlış değerlendirildiğini savundu. Genç yıldızın performansına rağmen sürekli ilk çıkarılan oyuncu olmasının Real Madrid soyunma odasında ilerleyen dönemde daha büyük bir probleme dönüşebileceği öne sürüldü.

Yazının sonunda ise bu durumun sürmesi halinde ortaya çıkacak tablodan Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'nın fayda sağlayabileceği yorumu yapıldı.

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José Mourinho Arda Güler real madrid
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