F.Bahçe ayrılığı duyurdu!

Fenerbahçe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Alıcı'yı bir yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Barış Alıcı'nın bir yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verildiği belirtilerek, "Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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