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F.Bahçe ayrılığı duyurdu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

F.Bahçe ayrılığı duyurdu!

Fenerbahçe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Alıcı'yı bir yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Barış Alıcı'nın bir yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verildiği belirtilerek, "Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Barış Alıcı Çaykur Rizespor

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hayirli olsun güzel transfer
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