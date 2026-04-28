Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı!

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk'ten camiada taşları yerinden oynatacak bir hamle geldi. Göktürk, sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Aziz Yıldırım’a birlik ve beraberlik mesajı göndererek "Geri dön" çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de seçim maratonu tüm hızıyla sürerken, başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk, camianın merakla beklediği projelerini ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde paylaştı.

TEDESCO VE ÖZEK'E SERT ELEŞTİRİ!

Sports Digitale YouTube kanalıa konuşan Başkan adayı Barış Göktürk, “Şampiyonluk ihtimaliz Tedesco ve Devin Özek'le devam ettiğimiz gün bitti zaten. Ekim ayının başında Tedesco'yla yollar ayrılmalı demiştim. Fenerbahçe'de önce başkanların oyuncu almayı bırakması lazım. Tedesco ve Devin Özek'i 24 saat içinde göndermek gerekirdi. Siz başkanlığa geldiyseniz, kilit taşları değiştirmeniz lazım. Yerliye yakın bir yabancı hocanın entegre edilmesi gerekiyordu. O gün yapılan gönderilmeme hatası gelecek yıl da bize karın ağrısı olacak.

Ben şahsen Tedesco'yu tanımıyorum ama biz yardım kuruluşu değiliz. Tedesco'nun başarı istatistiği ne? Bazı Avrupalı hocalar beraberliği başarı görür. 2. ve 3. olmayı başarı görürler. İsmail Kartal'ın gönderilmesine karşıydım. Defalarca dile getirdim. Ertesi sene doğru kadro mühendisliğiyle şampiyon olabilirdik."

"RAKİBİMİZİN GERİSİNDEYİZ..."

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk ten Aziz Yıldırım a tarihi çağrı! 3

"Fenerbahçe’nin en önemli probleminin iktisadi ve ekonomik olduğunu görüyorum. Yıllık 360 milyon euro civarında geliri olan bir Fenerbahçe Spor Kulübü var. Rakibimizin gerisindeyiz. Stadyum gelirlerinde rakibimizin gerisindeyiz. Forma satışlarında, lisanslı ürün satışında rakibimizin gerisindeyiz. Borç yükümüz rakibimizin üzerinde ve finansal borç azalmasına rağmen ticari borçlardan bahsediyorum; Fenerbahçe’de liyakatlı çalışan sayısı açısından da rakibimizin gerisindeyiz.

Şimdi kulübün yaklaşık 950 civarında çalışanımız var. 11 şirket, 14 branş var. Bunlarda erkek futbol ve ekonomik açıdan rakibimizin gerisindeyiz; geri kalanların tamamında rakibimizin önündeyiz. Dolayısıyla iki tane çözmemiz gereken temel problem var. Birincisi ekonomimizi düzeltmek, ekonomik olarak rakibimizin önüne geçmek, daha büyük bir stadyuma kavuşmak, daha fazla sponsorluk elde etmek, daha yüksek gelirler elde etmek, daha fazla lisanslı ürün satabilmek, taraftar tabanımızı daha fazla büyütmek ve beraberinde elde ettiğimiz ekonomik güçle sportif başarıyı yakalamak.

Zaten Aziz Yıldırım’ın hikayesine bakarsanız 1998-2002 arası bunu görürsünüz. Kim o? Aziz Yıldırım. Geldi, 98-2002 arası iktisadi reformlar yaptı, ekonomik büyüme ve gelir yaratma sağladı, stadyumlar inşa etti; ne oldu sonunda? 2001-2011 arası on yılda beş kez şampiyon olduk."

"ZATEN ŞAMPİYON OLURDUK..."

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk ten Aziz Yıldırım a tarihi çağrı! 4

"Zaten biz yetersiz olan teknik adamla da şampiyon olurduk.

Eğer doğru transferleri yapsaydık biz yine şampiyon olurduk. Doğru transferleri yapmadık. Bu transferleri seçilmişler karar verdiği sürece biz aynı hikaye'yi yaşıyoruz. 12 yıldır aynı filmi izliyoruz.

Tedesco 31 maçta 19 galibiyet almış, %61 ile oynuyor. Bizim beğenmeyip gönderdiğimiz Mourinho 36 maçta 26 galibiyet almış, %72 ile oynuyordu. Mourinho aynı galibiyet oranıyla devam etseydi biz zaten şampiyonduk. Mourinho'nun kalmasını kesinlikle destekleyen biride değilim."

AZİZ YILDIRIM’A TARİHİ ÇAĞRI!

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk ten Aziz Yıldırım a tarihi çağrı! 5

“Sayın Başkanım, sana buradan çağrımdır. Gel elini taşın altına koy. Biz seninle beraberiz. Fenerbahçe’nin geleceği için biz seni 1 yılda bekleriz 4 yılda bekleriz. Sen bizim efsane başkanımızsın. Fenerbahçe’yi bu çukurdan hep birlikte çıkaralım…”

TEKNİK ADAM TERCİHİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk ten Aziz Yıldırım a tarihi çağrı! 6

“Denge modeline inanıyoruz. %100 yerli veya %100 yabancı modelin başarılı olmadığına inanıyoruz. Tercihim yerli bir teknik adam veya yerliye çok yakın bir yabancı teknik adamdır. Eğer yabancı seçersek yerli destekçiler, yerli seçersek yabancı destekçiler olmalı.”

"STADYUMU 65 BİN KAPASİTEYE ULAŞTIRABİLİRİM"

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk ten Aziz Yıldırım a tarihi çağrı! 7

"Stadyumu bulunduğu yerde, Kadıköy’de yerini terk etmeden en az 60.000, belki 65.000 kişiye çıkararak, en az 200 locaya ulaştıracağız. Bunu taahhüt ediyorum. Devlet desteği olmasa da bu yapılır. Stadyum gelirlerini iki katına çıkarabiliriz."

"40 YILDA 8 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞUZ! NASIL YEDİRİRİM KENDİME ?"

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk ten Aziz Yıldırım a tarihi çağrı! 1

"Ya 40 yılda 8 kez şampiyon olmuşuz ben bunu nasıl yediririm kendime? Rakibimin biri 20 kez, diğeri 10 kez şampiyon olmuş Hadi birini kolluyorlar. Ama diğeri benim şerefli rakibim. Şerefli rakibim beni geçmiş. Ben onun da gerisinde kalmışım."

"MEHMET ALİ AYDINLAR İLE YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞTÜM VE ..."

"Mehmet Ali Aydınlar ile çok yakın zamanda 3 saat civarında baş başa görüşme yaptım.

Kendisinin aday olacağını düşünmüyorum. Kendisiyle ilgili temennim aday olmaması ve kendisini Murat Ülker gibi konumlandırması.

Rol modelim Aziz Yıldırım değil. 2001-2011 arası Aziz Yıldırım'ı çok beğeniyorum. Benim bir tane rol modelim var, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür."

