Emily Ratajkowski'den cinsel hayat itirafı! Tek gecelik ilişkiler...

Dünyaca ünlü süper model Emily Ratajkowski, 2022 yılında eşi Sebastian Bear-McClard’dan boşandıktan sonra manşetlerden düşmeyen özel hayatına dair sansürsüz açıklamalarda bulundu.

2018 yılında yapımcı Sebastian Bear-McClard ile dünyaevine giren ve 2021 yılında oğlu Sylvester’ı kucağına alan Ratajkowski, evliliğinin perde arkasını şu sözlerle özetledi:

"Oğlum doğduktan altı ay sonra kocamla cinsel ilişkiye girmeyi bıraktık. Bir yıldan kısa bir süre sonra da ayrıldık. Evliliğimin çöküşü hem çok ani hem de dayanılmaz derecede yavaş hissettirdi."

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Ayrılık döneminde eski eşinin kendisini seri bir şekilde aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş, ünlü model de sosyal medyada bu iddiaları doğrulayan hamleler yapmıştı.

SANSÜRSÜZ ŞEKİLDE ANLATTI

Boşanma sürecinde kamuoyunun kendisine "terk edilmiş, muhtaç ve yalnız bir anne" olarak bakmasından büyük rahatsızlık duyduğunu belirten 35 yaşındaki model, bu algıyı yıkmak için fırtınalı bir randevu trafiğine girdiğini itiraf etti.

Makalesinde barlarda tanıştığı erkeklerle yaşadığı tek gecelik ilişkileri ve sıra dışı cinsel deneyimlerini sansürsüz bir şekilde okuyucularıyla paylaştı. Emrata bu süreç için, "Kendimi sevişerek yeni bir kadın türüne dönüştürmeye karar verdim" dedi.