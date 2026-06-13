MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Emily Ratajkowski'den cinsel hayat itirafı! Tek gecelik ilişkiler...

Eşi tarafından aldatıldıktan sonra boşanan ünlü model Emily Ratajkowski, bekarlık dönemindeki çılgın cinsel hayatını sansürsüzce itiraf etti. "Azize modundan f...şe moduna geçtim" diyen Ratajkowski’nin itirafları gündem oldu.

Emily Ratajkowski'den cinsel hayat itirafı! Tek gecelik ilişkiler...

Dünyaca ünlü süper model Emily Ratajkowski, 2022 yılında eşi Sebastian Bear-McClard’dan boşandıktan sonra manşetlerden düşmeyen özel hayatına dair sansürsüz açıklamalarda bulundu.

2018 yılında yapımcı Sebastian Bear-McClard ile dünyaevine giren ve 2021 yılında oğlu Sylvester’ı kucağına alan Ratajkowski, evliliğinin perde arkasını şu sözlerle özetledi:

Emily Ratajkowski den cinsel hayat itirafı! Tek gecelik ilişkiler... 1

"Oğlum doğduktan altı ay sonra kocamla cinsel ilişkiye girmeyi bıraktık. Bir yıldan kısa bir süre sonra da ayrıldık. Evliliğimin çöküşü hem çok ani hem de dayanılmaz derecede yavaş hissettirdi."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki ünlü isim fena yakalandı! Dakikalarca öpüştüler İki ünlü isim fena yakalandı! Dakikalarca öpüştüler

Ayrılık döneminde eski eşinin kendisini seri bir şekilde aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş, ünlü model de sosyal medyada bu iddiaları doğrulayan hamleler yapmıştı.

Emily Ratajkowski den cinsel hayat itirafı! Tek gecelik ilişkiler... 2

SANSÜRSÜZ ŞEKİLDE ANLATTI

Boşanma sürecinde kamuoyunun kendisine "terk edilmiş, muhtaç ve yalnız bir anne" olarak bakmasından büyük rahatsızlık duyduğunu belirten 35 yaşındaki model, bu algıyı yıkmak için fırtınalı bir randevu trafiğine girdiğini itiraf etti.

Makalesinde barlarda tanıştığı erkeklerle yaşadığı tek gecelik ilişkileri ve sıra dışı cinsel deneyimlerini sansürsüz bir şekilde okuyucularıyla paylaştı. Emrata bu süreç için, "Kendimi sevişerek yeni bir kadın türüne dönüştürmeye karar verdim" dedi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingler geldi! Kimse bunu beklemiyorduReytingler geldi! Kimse bunu beklemiyordu
"Arkadaşım" demişti! Aşkını ilan etti"Arkadaşım" demişti! Aşkını ilan etti

Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.