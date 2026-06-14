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Dünya Kupası'nda Avustralya'ya kariyerinin golünü atıyordu! Abdülkerim'e direk engeli

A Milli Takım'ın deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Avustralya karşısında attığı sert şutla gole çok yaklaştı. Direkten dönen top sonrası milliler beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

Dünya Kupası'nda Avustralya'ya kariyerinin golünü atıyordu! Abdülkerim'e direk engeli
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Takım, ilk yarıda beraberlik golüne çok yaklaştı. Dakikalar 27'yi gösterirken Nestory Irankunda'nın golüyle geriye düşen ay-yıldızlılar, kısa süre sonra Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda direğe takıldı.

KARİYER GOLÜ OLUYORDU

Rakip ceza sahası önünde oluşan fırsatta topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı, sol ayağıyla sert vurdu. Kaleciyi geçen top direkten oyun alanına geri dönerken, milli futbolcu kariyerinin en unutulmaz gollerinden birini atmanın eşiğinden döndü.

MİLLİLERDEN HEMEN TEPKİ

Dünya Kupası nda Avustralya ya kariyerinin golünü atıyordu! Abdülkerim e direk engeli 1

Avustralya'nın golünün ardından oyunun kontrolünü eline almaya çalışan Türkiye, özellikle duran toplar ve ikinci toplarla rakip kalede etkili olmaya başladı. Abdülkerim'in direkten dönen şutu ise ay-yıldızlıların beraberliğe en çok yaklaştığı pozisyonlardan biri oldu.

TRİBÜNLER AYAĞA KALKTI

Tecrübeli savunmacının uzak mesafeden gönderdiği füze, direkten dönmesine rağmen tribünlerde büyük heyecan yarattı. Gol olsa Dünya Kupası tarihinin en özel anlarından biri olarak hafızalara kazınacak vuruş, şanssız şekilde sonuçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkerim Bardakcı Avustralya-Türkiye maçı
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