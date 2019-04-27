Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soyunma odasında Volkan Demirel'i uyardı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ali Koç soyunma odasına giderek futbolcularla ve teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın bitmesinin ardından protokol tribününden ayrılarak soyunma odasına giderek futbolcularla bir konuşma yaptı.

ALİ KOÇ VOLKAN DEMİREL'İ UYARDI

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Biz kendi derdimize düşmüşüz, kimse bizimle uğraşamaz. Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek" demişti. Bu açıklamaların ardından yönetim, Volkan ile görüştü.

İHA'nın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Semih Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki, soyunma odası girişinde deneyimli kalecinin açıklamalarına yönelik görüşme yaparak, uyarılarda bulundu.

