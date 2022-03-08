YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi

08.03.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu; Fenerbahçe Kulübünü, başkanı Ali Koç ile yönetici Selahattin Baki'yi ve sarı-lacivertli takımın oyuncuları İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, 6 Mart Pazar günü kulübün Twitter hesabındaki paylaşımda yer alan açıklama suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verdi.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve Twitter hesabından paylaşımı suretiyle sportmenliğe aykırı hareketlerden dolayı da sarı-lacivertli takım, kurula gönderildi.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin ise Trabzonspor maçındaki hakaretinden dolayı tedbirli olarak kurula sevki yönünde karar alındı.

Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş aynı maçtaki hakareti, İrfan Can Kahveci de kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz, Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli şekilde PFDK'ye sevk edildi.

Kurul, Süper Lig takımlarından Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor'u da kurula gönderme kararı aldı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kulübün görevlileri Onur Salmaz, Zülfinaz Vural'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor idarecisi Oktay Karadağ ve Beypiliç Boluspor futbolcusu Odise Roshi kurula gönderilenler arasında yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısıAKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
İzmir itfaiyesinin Bahar çavuşu, meslekte daha çok kadın görmek istiyorİzmir itfaiyesinin Bahar çavuşu, meslekte daha çok kadın görmek istiyor
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:09
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkek çocukları ne zaman sünnet olmalı?

Erkek çocukları ne zaman sünnet olmalı?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Arabanızın içi tuvaletten daha pis! Dışkı bile çıktı

Arabanızın içi tuvaletten daha pis! Dışkı bile çıktı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.