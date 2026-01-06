Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Adana'da polislere espirili çıkış!

Fenerbahçe kafilesi, Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Çukurova Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Mersin’in Tarsus ilçesindeki havalimanına ulaştıktan sonra otobüsle Adana merkezde konaklayacakları otele geçti. Takımı taşıyan otobüsün otele varışı sırasında çok sayıda Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla kafileye destek verdi.

Otel önünde basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şehir ve atmosferden memnuniyetini dile getirerek, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" ifadelerini kullandı.

"BENİ KORUYOR MUSUNUZ?"

Başkan Saran, kafilenin gelişi sırasında güvenliği sağlayan spor şube polisleriyle de samimi anlar yaşadı. Saran, polis ekiplerine esprili bir dille, "Nasılsınız spor şube, beni koruyor musunuz?" diyerek selam verdi.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak mücadele, yarın akşam saat 20.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda futbolseverlerle buluşacak. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını Adana’da sürdürecek.