Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Süper Kupa mesajı! Hedefini açıkladı

Süper Kupa mücadesi için Adana'ya gelen Fenerbahçe yarın Samsunspor ile final mücadelesi verecek. Maç öncesi takımda bir çok eksik bulunurken, Adana'ya inen sarı-lacivertli takımda Başkan Sadettin Saran'dan medya mensuplarına açıklama geldi.
Fenerbahçe kafilesi uçakla Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular otobüse binerek Adana merkezde konaklayacakları otele hareket etti.
Medya mensuplarına maçla ilgili açıklamalarda bulunan Saran hedeflerini açıkladı. İşte o diyalog...
Muhabir: Bugün takımı da ziyaret ettiniz. Hedef kupa mı?
Sadettin Saran: Hedef kupa, hedef şampiyonluk. Adana güzel yer, Adana insanı sıcak. Burada olmaktan mutluyuz.
Muhabir: Takımın motivasyonunu nasıl gördünüz başkanım?
Sadettin Saran: Gayet iyi gördüm.
Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun kadroda yer almadı. Öte yandan yeni transfer Anthony Musaba ise eski takımına karşı ilk kez sahne alacak.
