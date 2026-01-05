SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Süper Kupa mesajı! Hedefini açıkladı

Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde yarın Fenerbahçe Samsunspor ile karşılaşacak. Maç için Adana'ya gelen Fenerbahçe kafilesi hazırlıklarını sürdürürken, Başkan Sadettin Saran'dan açıklamalar geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Süper Kupa mesajı! Hedefini açıkladı
Burak Kavuncu
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Kupa mücadesi için Adana'ya gelen Fenerbahçe yarın Samsunspor ile final mücadelesi verecek. Maç öncesi takımda bir çok eksik bulunurken, Adana'ya inen sarı-lacivertli takımda Başkan Sadettin Saran'dan medya mensuplarına açıklama geldi.

OTELE GEÇTİLER!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan Süper Kupa mesajı! Hedefini açıkladı 1

Fenerbahçe kafilesi uçakla Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular otobüse binerek Adana merkezde konaklayacakları otele hareket etti.

SADETTİN SARAN: "HEDEF KUPA, HEDEF KAZANMAK, HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan Süper Kupa mesajı! Hedefini açıkladı 2

Medya mensuplarına maçla ilgili açıklamalarda bulunan Saran hedeflerini açıkladı. İşte o diyalog...

Muhabir: Bugün takımı da ziyaret ettiniz. Hedef kupa mı?

Sadettin Saran: Hedef kupa, hedef şampiyonluk. Adana güzel yer, Adana insanı sıcak. Burada olmaktan mutluyuz.

Muhabir: Takımın motivasyonunu nasıl gördünüz başkanım?

Sadettin Saran: Gayet iyi gördüm.

EKSİKLER LİSTESİ KABARIK!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan Süper Kupa mesajı! Hedefini açıkladı 3

Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun kadroda yer almadı. Öte yandan yeni transfer Anthony Musaba ise eski takımına karşı ilk kez sahne alacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cenk Tosun ve Necip Uysal'a Süper Lig'den sürpriz teklif! Cenk Tosun ve Necip Uysal'a Süper Lig'den sürpriz teklif!
Ronaldo paraya kıydı, "Saray"ını tamamladı! Görenlerin dili tutuldu: Evinin içinde su altı yolu bile varRonaldo paraya kıydı, "Saray"ını tamamladı! Görenlerin dili tutuldu: Evinin içinde su altı yolu bile var
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Sadettin Saran son dakika fenerbahçe süper kupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.