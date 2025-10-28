SPOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük tepkisi: Şaşırmadık!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 29 Ekim Cumhuriyet Konseri’nde yaptığı açıklamada, TFF’nin 152 hakemin bahis oynadığını duyurmasına ilişkin konuştu. Saran, “Zorbay Küçük ismi bizim için sürpriz değil” diyerek sürecin daha da derinleşeceğini belirtti. Başkan, “Bu işin başka yerlere uzanacağı açık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, zamanı geldiğinde gerekli açıklamaları yapacağız,” ifadeleriyle dikkat çekti.

Berker İşleyen

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Konseri etkinliğinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasıyla ilgili konuşan Saran, bu durumun kendileri için şaşırtıcı olmadığını belirtti.

"SÜRPRİZ DEĞİL"

Saran, “Bu isimlerin ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Zorbay Küçük ismi bizim için sürpriz değil. Dahası, daha fazla ismin gündeme gelmesini bekliyoruz. Bu işin başka yerlere uzanacağı açık. Biz bu sürecin takipçisiyiz, zamanı geldiğinde gerekli açıklamaları yapacağız,” ifadelerini kullandı.

