TFF'den resmen duyurdu! Türkiye Kupası'nda VAR uygulanacak

TFF, Türkiye Kupası grup maçlarında VAR sisteminin kullanılacağını açıkladı.

TFF'den resmen duyurdu! Türkiye Kupası'nda VAR uygulanacak
Burak Kavuncu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması Çarşamba günü oynanacak müsabakalar ile başlarken, Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden karar duyurdu. Buna göre artık Türkiye Kupası'nda da VAR sistemi uygulanacak.

AÇIKLAMA GELDİ!

TFF den resmen duyurdu! Türkiye Kupası nda VAR uygulanacak 1

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır."

Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının ilk maçı 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 15.00'da Fatih Karagümrük-İstanbulspor arasında oynanacak.

