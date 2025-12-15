Talisca'nın füzesi Konyaspor'u devirdi! Brezilyalı bu sezon samba yapıyor

Fenerbahçe iç sahada Konyaspor ile karşılaşırken, maça oldukça istekli başladı. Sarı-lacivertli ekip maçın 37.dakikasında skoru 3-0 yaparak taraftara derin bir nefes aldırdı.

PENALTI KARARI VE 1-0!

Fenerbahçe maçta dakikalar 28'i gösterdiğinde Jhon Duran'ın ayağına yapılan müdahale sonrası bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca kaleci ile topu ters köşelere yollayarak maçta durumu 1-0 yaptı.

2 DAKİKA 2 OLDU!

Karşılaşmada dakikalar 30 olduğunda Fenerbahçe'de Mert Müldür ceza sahası içinde topu önünde buldu ve skoru 2-0'a getirdi.

TALISCA'DAN HARİKA BİR GOL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca sahneye bir kez daha çıktı. Talisca dakikalar 37'i gösterdiğinde ceza sahası sağ dışından topu soluna çekti. Sol ayağıyla füze gönderen Brezilyalı yıldız nefis bir gol atarak tribünleri yerinden zıplattı. Bu golle birlikte maçta skor 3-0 oldu.

TALISCA YİNE AYNI TALISCA!

Daha önce ülkemizde Beşiktaş forması da giyen ve taraftarları kendine hayran bırakan Talisca, toplamda Süper Lig'de 87 maçta 45 gol, 11 asistlik performansa imza attı. Öte yandan Talisca bu sezon Süper Lig'de 12 gol ve 2 asist yapmayı başardı.