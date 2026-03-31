SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu belli oldu...

Fenerbahçe camiası ve Türk futbol kamuoyu, bugün İstanbul Ataşehir'den gelen son dakika haberiyle kısa süreli bir panik yaşadı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, talihsiz bir trafik kazası geçirdi.

Edinilen ilk bilgilere göre; Başkan Saran'ı taşıyan makam aracı, takımın programını takip etmek üzere Chobani Stadyumu'na doğru seyir halindeyken Ataşehir mevkiinde başka bir araçla çarpıştı.

BAŞKANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza haberi Sarı-Lacivertli taraftarları endişelendirirken, yüreklere su serpen açıklama kısa sürede geldi. Olay yerine intikal eden ekiplerin ve yetkililerin aktardığı bilgiye göre, Sadettin Saran kazayı herhangi bir yara almadan atlattı ve genel sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

ŞOFÖRDE HAFİF MORLUKLAR VAR

Çarpışmanın etkisiyle makam aracını kullanan şoförde hafif morluklar oluştuğu ancak kendisinin de önemli bir sağlık probleminin bulunmadığı aktarıldı. Öte yandan yetkililer, kazaya karışan karşı taraftaki araçta bulunan kişilerin de herhangi bir yara almadığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Yaşanan bu talihsiz kaza sonrası, Fenerbahçe camiasına ve Sadettin Saran'a geçmiş olsun dilekleri yağdı.