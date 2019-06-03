Fenerbahçe Beko 68 - 64 TOFAŞ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği TOFAŞ'ı 68-64 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmaya iki ekip de pota altından sayılar üreterek başladı. Fenerbahçe Beko, Melli ve Ali Muhammed'in kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 8-6 üstün geçti. Kalinic ve Sloukas'la potaya giderek basketler bulan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 17-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki ekip de kötü hücum ederken, Fenerbahçe Beko, Sinan Güler'in basketiyle 17. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 25-17. Sloukas'ın iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 34-23 üstün gitti.

İkinci yarıda pota altından sayılar üreten TOFAŞ karşısında Guduric'le dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 25. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 48-32. Çabuk toparlanan ve savunmasını sertleştiren Bursa temsilcisi, Barış Ermiş ve Mejia'nın üç sayılık basketleriyle farkı tek hanelere (50-42) indirdi. Serbest atışlardan bulduğu sayılarla sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 56-44 galip durumda girdi.