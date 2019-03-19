SPOR

Fenerbahçe Beko 76 - 67 Buducnost VOLI

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 19.03.2019 23:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 76-67 yendi. Avrupa Ligi'nde 23. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda da üst üste oynadığı 16. maçı da kazanmış oldu.

Fenerbahçe Beko 76 - 67 Buducnost VOLI

Fenerbahçe Beko 76 - 67 Buducnost VOLI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya); Fernando Rocha (Portekiz), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Fenerbahçe Beko: Sinan Güler 4, Green 9, Kalinic 14, Melli 6, Ahmet Düverioğlu 2, Sloukas 11, Vesely 13, Datome, Guduric 6, Melih Mahmutoğlu, Ali Muhammed 11
Buducnost VOLI: Gordic 5, Jackson 2, Bell 3, Clark 20, Bitadze 11, Clarke 6, Popovic 10, Suad Sehovic, Barovic 10, Sead Sehovic

1. Çeyrek: 19-16
Devre: 36-39
3. Çeyrek: 58-58

Karşılaşmaya özellikle savunmada çok agresif başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 14-5 önde tamamladı. Hücumda temposu düşen sarı-lacivertliler karşısında Karadağ ekibi farkı 3'e indirdi ve Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 19-16 üstün kapattı.,

İkinci çeyreğe pota altında iyi başlayan Buducnost VOLI, 13. dakikada Bitadze'nin basket faulden bulduğu sayılarla 26-23 öne geçti. Hücumda boyalı alandan sayılar üreten Buducnost VOLI, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-36. Kalan sürede Fenerbahçe Beko farkı eritmesine rağmen Karadağ temsilcisi soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 25. dakikayı 48-46 önde geçti. Final periyoduna 58-58'lik eşitlikle girildi.

Son çeyreğe konuk ekip iyi başladı ve 34. dakikayı 66-64 önde geçti. Fenerbahçe Beko, Vesely ve Ali Muhammed'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve son dakikaya 76-66 önde girdi. Sarı-lacivertliler sahadan 76-67'lik skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA 500. MAÇI
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 500. maçını oynadı. İlk kez 1959-1960 sezonunda Avrupa arenasında mücadele etmeye başlayan Fenerbahçe, bu kulvardaki 500. maçında Karadağ ekibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki 500 maçta 290 galibiyet, galibiyet elde etti, 210 yenilgi yaşadı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Efes son saniyede kaybettiEfes son saniyede kaybetti
F.Bahçe'nin Euroleague şampiyonluğu ölümsüzleştiF.Bahçe'nin Euroleague şampiyonluğu ölümsüzleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Buducnost Voli

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Beckham'ın dünyayı ayağa kaldıracak planı ortaya çıktı

Beckham'ın dünyayı ayağa kaldıracak planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı

G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı

Dünya futbol tarihinin en iyileri belli oldu!

Dünya futbol tarihinin en iyileri belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Büyük şok! İlk dakikada diskalifiye edildi

Büyük şok! İlk dakikada diskalifiye edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Euroleague'de 24. hafta tamamlandı

Euroleague'de 24. hafta tamamlandı

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko 76 - 67 Buducnost VOLI

F.Bahçe Beko doludizgin

Anadolu Efes 78 - 80 CSKA Moskova

Efes son saniyede kaybetti

Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler'de anıtlaştırıldı

F.Bahçe'nin Euroleague şampiyonluğu ölümsüzleşti

Obradovic: İyi bir maç çıkarabileceğimizi umuyorum

Obradovic'ten taraftara çağrı

Obradovic: Son çeyrekteki reaksiyonumuzdan memnunum

Obradovic son çeyreğe dikkat çekti

Fenerbahçe Beko 88 - 82 Barcelona Lassa (THY Euroleague)

F.Bahçe'den bir geri dönüş de Euroleague'de!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.