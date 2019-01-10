Fenerbahçe Beko 78 - 61 Zalgiris

İkinci yarıya iki ekip de pota altından sayılar bularak başlarken Fenebahçe Beko, 25. dakikayı 49-37 önde tamamladı. Wolters ve White ile pota altından sayılar üreten Zalgiris'e Vesely ve Kalinic'in basketleriyle karşılık veren sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 57-44 üstün girdi.

İkinci çeyrekte Davies'in sportmenlik dışı faulü sonrası Vesely ve Lauvergne'yle sayılar bulan Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın üç sayılık basketiyle 13. dakikada farkı 14 sayıya (25-11) taşıdı. Pota altından Ulanovas ile Birutis'le sayılar bulan rakibi karşısında Sloukas'la iç ve dış atışlardan arka arkaya basketler üreten sarı-lacivertli ekip, 17. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 38-19. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-29 üstün gitti.

Müsabakaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Zalgiris, Milaknis ve Davies'in sayılarıyla 4. dakikayı 5-0 üstün geçti. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen ve farkı kapatan sarı-lacivertli ekip, Vesely ile Green'in pota altından Melli'nin dış atışlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.

Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Zalgiris, Davies'in sayılarıyla 32. dakikada farkı 7 sayıya (57-50) indirdi. Daha sonra Melih Mahmutoğlu ile iki ve üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 62-50. Son bölümde Melih Mahmutoğlu ve Melli'nin üç sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 78-61 galip ayrıldı.

Fenerbahçe taraftarı, Jasikevicius'u unutmadı

Müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Zalgiris'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius'e alkışlarla destek oldu.

Litvanyalı başantrenör, elini göğsüne götürüp, sarı-lacivertli taraftarları alkışlayarak karşılık verdi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Benjamin Jimenez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 4, Green 4, Datome, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 14, Sloukas 14, Guduric 5, Vesely 13, Lauvergne 8, Kalinic 6, Sinan Güler

Zalgiris: Wolters 8, Walkup, Milaknis 6, White 5, Davies 12, Walton, Thompson 2, Jankunas 9, Birutis 7, Grigonis 6, Ulanovas 4, Jokubaitis 2