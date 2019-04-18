Fenerbahçe Beko 80 - 82 Zalgiris (THY Euroleague play-off)

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 82-80 kaybetti ve seride durum 1-1 oldu.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği serinin üçüncü maçı, Zalgiris'in ev sahipliğinde 23 Nisan Salı günü Litvanya'da oynanacak.

Pota altından sayılar üreten Zalgiris karşısında Guduric ve Melli ile üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 13-6 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren ve sarı-lacivertli ekibe kolay sayı şansı vermeyen Litvanya temsilcisi, 8. dakikada öne (15-16) geçti. Fenerbahçe Beko, Green'in dış atıştan kaydettiği sayıyla ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından Ulanovas'la arka arkaya sayılar üreten Zalgiris, Wolters'in üç sayılık basketiyle 15. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 28-36. Boyalı alanı iyi savunan Litvanya temsilcisi, 17. dakikada farkı çift hanelere (30-40) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar buldu ve Zalgiris, soyunma odasına 46-39 galip durumda gitti.