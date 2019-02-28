SPOR

Fenerbahçe Beko 84 - 66 Anadolu Efes (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 28.02.2019 23:00 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 84-66 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip Euroleague'de 21. galibiyetine imza atarak zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe Beko 84 - 66 Anadolu Efes (THY Euroleague)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında iki Türk ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-66 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde etti ve normal sezonun bitimine 6 hafta kala sezonu ilk 4 içinde tamamlamayı garantiledi. Lacivert-beyazlılar ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabaka, karşılıklı sayılarla başladı. Ali Muhammed'le iç ve dış atışlardan basketler üreten Fenerbahçe Beko karşısında Larkin ve Moerman'la arka arkaya dış atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 7. dakikada farkı 8'e (9-17) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Vesely'nin pota altından kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da sert savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, Datome'nin üç sayılık basketiyle 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 35-25. Hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında Kalinic'in kaydettiği sayılarla farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 43-29 önde gitti.

İkinci yarıya Ali Muahmmed ve Kalinic'in dış atışlardan ürettiği sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, Melli'nin pota altından kaydettiği basketle 25. dakikayı 18 sayı farkla (51-33) üstün geçti. Anadolu Efes, Moerman'ın çeyreğin son saniyesinde orta sahadan kaydettiği üç sayılık basketle farkı 10 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe Beko, final periyoduna 57-47 önde girdi.

Son çeyrekte hücumda ritmini artıran Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın boyalı alandan, Datome'nin dış atışlardan kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 18'e taşıdı: 68-50. Vesely ile Guduric'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 84-66 galip ayrıldı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki 100. THY Avrupa Ligi maçına çıktı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya)
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 8, Green 2, Datome 13, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu, Kalinic 15, Sloukas 17, Guduric 11, Vesely 8, Sinan Güler, Tarık Biberovic 4
Anadolu Efes: Larkin 13, Beaubois 5, Anderson 5, Moerman 18, Dunston 4, Doğuş Balbay, Motum 4, Pleiss 11, Micic 2, Simon 2, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 2
1. Periyot: 20-17
Devre: 43-29
3. Periyot: 57-47

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
'F.Bahçe'ye saygı duyuyoruz''F.Bahçe'ye saygı duyuyoruz'
Haftanın MVP'si Brandon DaviesHaftanın MVP'si Brandon Davies
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague Fenerbahçe Beko anadolu efes

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!

G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Quaresma'ya şok ceza! UEFA açıkladı

Quaresma'ya şok ceza! UEFA açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Nikola Kalinic'ten Obradovic itirafı

Nikola Kalinic'ten Obradovic itirafı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

F.Bahçe play-off'u garantiledi

F.Bahçe play-off'u garantiledi

Kostas Sloukas'tan Türkiye mesajı

Kostas Sloukas'tan Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko 84 - 66 Anadolu Efes (THY Euroleague)

Euroleague'de Türk derbisi F.Bahçe'nin!

Ergin Ataman: Fenerbahçe Beko'ya saygı duyuyoruz

'F.Bahçe'ye saygı duyuyoruz'

THY Euroleague'de 23. haftanın MVP'si Brandon Davies

Haftanın MVP'si Brandon Davies

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü

Nikola Kalinic: Böyle bir hocanız varsa motive olmamanız imkansız

Nikola Kalinic'ten Obradovic itirafı

Darüşşafaka Tekfen 75 - 97 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

Euroleague'de Türk derbisi F.Bahçe'nin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.