Fenerbahçe Beko 84 - 66 Anadolu Efes (THY Euroleague)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında iki Türk ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-66 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde etti ve normal sezonun bitimine 6 hafta kala sezonu ilk 4 içinde tamamlamayı garantiledi. Lacivert-beyazlılar ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabaka, karşılıklı sayılarla başladı. Ali Muhammed'le iç ve dış atışlardan basketler üreten Fenerbahçe Beko karşısında Larkin ve Moerman'la arka arkaya dış atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 7. dakikada farkı 8'e (9-17) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Vesely'nin pota altından kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da sert savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, Datome'nin üç sayılık basketiyle 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 35-25. Hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında Kalinic'in kaydettiği sayılarla farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 43-29 önde gitti.