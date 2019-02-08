Fenerbahçe Beko 85 - 66 Panathinaikos
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 2, Guduric 12, Datome 12, Melli 14, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 8, Sloukas 4, Lauvergne 8, Green 12, Tarık Biberovic 2, Sinan Güler
Panathinaikos: Calathes 8, Kilpatrick 19, Papapetrou 5, Thomas 13, Vougioukas 6, Payne 2, Gist 4, Lekavicius 3, Lojeski, Antetokounmpo 6, Mitoglou, Papagiannis
1. Periyot: 24-18
Devre: 48-29
3. Periyot: 63-46
Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Panathinaikos, Thomas ve Papapetrou'nın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 3. dakikayı 11-5 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren ve farkı kapatan Fenerbahçe Beko, Melli ve Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Boyalı alandan sayılar bulan Panathinaikos karşısında Ahmet Düverioğlu ve Guduric'le pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 31-24. Melli'nin üç sayılık basketiyle 19. dakikada farkı çift hanelere (39-28) taşıyan sarı-lacivertli ekip, Kalinic'in basketleriyle farkı açmaya devam etti ve soyunma odasına 48-29 üstün gitti.
Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe Beko, Datome'nin iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 25. dakikada farkı 22 sayıya taşıdı: 58-36. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 63-46 önde girdi.
Son çeyreğe Green'in sayılarıyla başlayan ve 33. dakikada farkı 26 sayıya (72-46) çıkartan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 85-66 kazandı. THY Avrupa Ligi'nde 19. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla play-off'u en erken garantileyen takım unvanına sahip oldu.
İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 13 müsabakada mağlup olmadı. THY Avrupa Ligi'nde sahasında son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Unicaja Malaga'ya karşı yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.
Trabzon'da çarpıcı gelişme! Dava açılabilir
Kagawa'dan flaş itiraf!
G.Saray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı
Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!
Serdar'dan flaş Terim paylaşımı!
Efsane kulüp şokta! Alt lige düşürüldü
Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı gerçeği ortaya çıktı
UEFA'da yeniden başkanlığa Ceferin seçildi
Bayern Münih çeyrek finalde
Benfica avantaj yakaladı
Ümit Özat ilk antrenmana çıktı
Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon
Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum