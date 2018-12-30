Fenerbahçe Beko 91 - 61 Darüşşafaka Tekfen

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 91-61 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla 11. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlılar ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Melli ve Melih Mahmutoğlu'nun dış atışlardan kaydettiği basketlerle Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 12-5 üstün geçti. Eric ve Douglas'la pota altından basketler bulan Darüşşafaka Tekfen karşısında Guduric'le sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Darüşşafaka Tekfen'e pota altında üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, Datome'nin boyalı alandan kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-18. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında sarı-lacivertli ekip, Guduric ile Vesely'nin arka arkaya ürettiği sayılarla farkı açtı ve soyunma odasına da 47-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 26. dakikada farkı 22 sayıya (60-38) taşıdı. Oyun konsantrasyonu düşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-45 üstün girdi.