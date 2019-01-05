Fenerbahçe Beko Avrupa'da durdurulamıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı. İspanya'nın Baskonia takımını konuk eden Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı. Üst üste 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 mağlup ederek 10. galibiyetine imza attı ve averajla 4. sıradaki yerini korudu. Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 97-65 yenilerek 14. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.

SONUÇLAR

Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 92-77

Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 91-79

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 111-94

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Khimki (Rusya): 70-99

Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 96-87

Zalgiris (Litvanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-84

Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-65

Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen: 97-65

