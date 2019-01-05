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Fenerbahçe Beko Avrupa'da durdurulamıyor

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 05.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında peş peşe 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko Avrupa'da durdurulamıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı. İspanya'nın Baskonia takımını konuk eden Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı. Üst üste 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 mağlup ederek 10. galibiyetine imza attı ve averajla 4. sıradaki yerini korudu. Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 97-65 yenilerek 14. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.

SONUÇLAR

Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 92-77

Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 91-79

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 111-94

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Khimki (Rusya): 70-99

Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 96-87

Zalgiris (Litvanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-84

Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-65

Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen: 97-65

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