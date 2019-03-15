Fenerbahçe Beko - Barcelona maçında Svetislav Pesic, ilk dakikada diskalifiye edildi

Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanan THY EuroLeague 26. hafta maçının henüz ilk dakikasında Sırp koç Svetislav Pesic, ihraç edildi.
Maçın ilk dakikasında Barcelona'dan Jaka Blazic'in faul beklediği pozisyon sonrası Pesic, hakem üçlüsüne yoğun itirazlarda bulundu. İtirazının şiddetini artıran Sırp başantrenör, önce teknik faul aldı.
Teknik faulden sonra daha da hiddetlenen Pesic, ikinci teknik faulle oyundan diskalifiye edildi. Pesic'in ihracı sonrası Barcelona'yı Ricard Casas yönlendirmeye başladı.
Svetislav Pesic, geçen hafta Anadolu Efes'e karşı İstanbul'da oynanan maçta da oyuncularına kızıp taktik tahtasını yere fırlatmış ve kendi benchinden uzaklaşarak tepki göstermişti.
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